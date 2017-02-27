البطاقات الائتمانيـة بريق في الامتيازات.. وضبابية في الالتزامات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

«أنفق ما في الجيب.. يأتك ما في الغيب».. مقولة قد تنطبق على حالات كثيرة، غير أنها لا تنطبق على حاملي بطاقات الائتمان المصرفية، نظراً لطبيعة العقود التي توقعها البنوك مع عملائها الأفراد، والتي تجعل مقولة «العقد شريعة المتعاقدين» هي الأقرب في هذه الحالة، فعدم تسديد الدفعات المستحقة عليك في الوقت المحدد سيعرضك لغرامات عالية، وفوائد يصل معدلها السنوي إلى نحو 40%، وإذا لم تلتزم فإن شيكات «الضمان» التي أودعتها لدى البنك ستتحول إلى شيكات «وفاء»، ويمكن تقديمها للجهات المختصة وفقاً للقانون الجزائي.

ورغم أن البطاقات الائتمانية تحولت إلى جزء لا يتجزأ من ضرورات الحياة المعاصرة للأفراد، ولها العديد من الفوائد والمميزات، سواء في التعامل مع العديد من الجهات، أو عمليات الشراء الإلكترونية والمعاملات التجارية بشكل عام، فإن صمام الأمان الذي يملكه عميل البنك هو مدى حرصه على الاطلاع على الشروط كافة، ومعرفة حدود وتواريخ الالتزامات المالية المترتبة على استخدامه للبطاقة، وبالتالي يكون ملماً بتفاصيل التزاماته قبل امتيازاته.

تساهم بطاقات الائتمان بثلث إيرادات البنوك من قطاع الأفراد، كما أنها المصدر لأكثر من 10% من إجمالي إيرادات البنوك بالدولة، حيث يوجد بالسوق المحلية نحو 5 ملايين بطاقة عاملة، فيما بلغ حجم الأموال التي تم تدويرها من خلال تلك البطاقات نحو 120 مليار درهم خلال 2016، بحسب مصرفيين.

وارتفعت وتيرة العروض الخاصة التي تقدمها البنوك على بطاقات الائتمان خلال الفترة الأخيرة، بضغط من زيادة حدة المنافسة، وتشمل العروض إعفاء من الرسوم مدى الحياة، وإعفاء من رسوم التجديد والإلغاء وميزات أخرى يتمتع بها العميل عند استخدام بطاقة الائتمان، سواء في الحصول على خصومات في بعض المشتريات أو خدمات التوصيل للمطار أو الاستمتاع بخدمة كبار الشخصيات في مطارات الدولة أو الحصول على نقاط يمكن استخدامها في المشتريات وغيرها، لكن الفائدة الشهرية على المبالغ النقدية المستخدمة من هذه البطاقات تصل إلى 3.25% شهرياً، أي ما يعادل 39% سنوياً، وهي بذلك تزيد بأكثر من عشرة أضعاف متوسط سعر الفائدة على القرض الشخصي العادي.