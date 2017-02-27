افتتاح جزيرة «بلوواترز» في دبي نهاية العام الجاري

يوسف العربي (دبي)

تفتتح شركة «مراس» مشروع جزيرة «بلووواترز» قبل نهاية العام الجاري، على أن تستكمل بناء العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم «عين دبي» بعد افتتاح الجزيرة بنحو 12 شهراً.

وقالت مصادر عقارية مسؤولة لـ «الاتحاد» إنه سيتم طرح الوحدات السكنية فائقة الجودة والموزعة على 10 مبان فاخرة جزيرة «بلو واتر» في 11 مارس الجاري بعد تدشين المبيعات لكبار المستثمرين والوسطاء.

وتوقعت المصادر العقارية أن تحظى الوحدات السكنية بالمشروع بإقبال قوي من المستثمرين المحليين والأجانب على الرغم من ارتفاع أسعارها نسبياً مقارنة بالوحدات المماثلة خارج الجزيرة حيث حظيت الوحدات العقارية بتصميمات هندسية مبتكرة وتشطيبات فائقة الجودة.

وأكدت شركة «مراس» أن جزيرة «بلووواترز» ستصبح وجهة سياحية رائدة تجمع بين أجواء الواجهات المائية الرائعة والمدينة النابضة بالحياة لتقدم للمقيمين والزوار تجربة جديدة كلياً.