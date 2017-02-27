«اقتصادية تنفيذي عجمان» توصي بعقد مؤتمر دوري للترويج للإمارة

عجمان(وام)

أوصت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان خلال جلستها الثانية للعام 2017، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي دوري، وتكوين لجنة عجمان للترويج ومشاركة جميع الجهات الحكومية في أعمالها لتوحيد الجهود والتعريف بأهم المميزات والمقومات والمشاريع المستقبلية للإمارة في القطاعات كافة.

وناقشت اللجنة الدائمة -خلال الجلسة التي ترأسها المهندس عبدالله المويجعي- سير العمل وآخر المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة. وحضر الجلسة أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي ومحمود خليل الهاشمي وفيصل أحمد النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج ومروان عبيد المهيري والدكتور عبدالفتاح فرح، مقرر اللجنة وخولة الياسي مساعد المقرر.

وأشاد عبدالله المويجعي بجهود أعضاء اللجنة منذ اعتمادها، وتم تقييم أدائها خلال 2016 بحسب اختصاصاتها، مؤكداً أن اللجنة تطمح إلى المزيد من العمل والإنجاز بما يعزز رفع التوصيات ضمن صلاحيات اللجنة، وطرح المسائل التي من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي واستدامته لإمارة عجمان بما يحقق رؤيتها 2021 «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد». وتضمنت الجلسة، استعراض مؤشرات أداء مؤسسة التنظيم العقاري خلال العام 2016 ومستهدفاتها الاستراتيجية للعام 2017، والتي أكدت تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري وتحقيق مزايا تنافسية.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة فتح قنوات التواصل لزيادة المشاركات في المعارض والملتقيات الاقتصادية وخاصة الصناعية منها بهدف إبراز أهم الأنشطة الصناعية للإمارة والتعريف بها.

وطالب الأعضاء خلال الجلسات القادمة للجنة بضرورة مشاركة الجهات الاقتصادية كافة في الإمارة باستعراض الأداء خلال العام السابق والتعريف بأهدافها للعام 2017، ورؤاها الاقتصادية بما يعزز تكامل الأدوار.

وناقشت الجلسة، بحضور الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان والدكتور عبد الحق بشير النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال، إمكانية التنسيق لاستحداث مظلة بلجان متخصصة في مجالات التعليم والاستثمار والترويج والصحة وغيرها.