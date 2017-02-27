«اقتصادية تنفيذي عجمان» توصي بعقد مؤتمر دوري للترويج للإمارة

عجمان(وام)
أوصت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان خلال جلستها الثانية للعام 2017، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي دوري، وتكوين لجنة عجمان للترويج ومشاركة جميع الجهات الحكومية في أعمالها لتوحيد الجهود والتعريف بأهم المميزات والمقومات والمشاريع المستقبلية للإمارة في القطاعات كافة.
وناقشت اللجنة الدائمة -خلال الجلسة التي ترأسها المهندس عبدالله المويجعي- سير العمل وآخر المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة. وحضر الجلسة أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي ومحمود خليل الهاشمي وفيصل أحمد النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج ومروان عبيد المهيري والدكتور عبدالفتاح فرح، مقرر اللجنة وخولة الياسي مساعد المقرر.
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وأكد أعضاء اللجنة ضرورة فتح قنوات التواصل لزيادة المشاركات في المعارض والملتقيات الاقتصادية وخاصة الصناعية منها بهدف إبراز أهم الأنشطة الصناعية للإمارة والتعريف بها.
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وناقشت الجلسة، بحضور الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان والدكتور عبد الحق بشير النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال، إمكانية التنسيق لاستحداث مظلة بلجان متخصصة في مجالات التعليم والاستثمار والترويج والصحة وغيرها.