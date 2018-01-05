«العمال النازحون».. بكين ترحل محرك ازدهارها الاقتصادي تدريجياً

بكين (أ ف ب)

تنفذ بكين عملية ترحيل تدريجية للعمال الذين نزحوا إليها من الأرياف ويعملون في الغالب في مهن بسيطة وأسهموا في ازدهار العاصمة، وهو ما يرى بعض المحللين أنه يمسّ باقتصادها.

وقدم «لين هويكينج» وهو سائق شاحنة، بمفرده إلى بكين، بحثاً عن عمل قبل 18 عاماً وترك في قريته زوجته وأطفاله الرضع. ومنذ ذلك التاريخ ونظراً لقلة موارده، لا يزور قريته سوى مرة في السنة. وهو مثل ريفيين آخرين، يقوم بأعمال مضنية يعزف عن القيام بها معظم سكان بكين. وهذا الرجل الخمسيني من مئات ملايين النازحين الذين أسهموا في جعل الصين في غضون بضعة عقود، ثاني قوة اقتصادية في العالم.

لكن في ديسمبر 2017، طُرد من الحي الذي كان يسكنه ليكون مثل آخرين غيره، ضحية حملة هدم تهدف إلى خفض سكان العاصمة إلى ما لا يزيد على 23 مليون نسمة بحلول 2020، مقابل نحو 21 مليون نسمة حالياً.

وقال شاكياً: «إذا عدت إلى قريتي لن يكون لدي عمل يمكنني من إعالة زوجتي وأولادي».