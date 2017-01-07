شكري يزور مسقط غداً لنقل رسالة من السيسي لقابوس

القاهرة (د ب أ)

قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه غدا الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط، لناقل رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان.

وأوضح، أن زيارة شكري إلى سلطنة عمان «تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، بالإضافة إليّ التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين»، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية العمانية تمثل محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية يستمد قوته من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة.