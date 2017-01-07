قرقاش: فضاء «تويتر» العربي يعبر عن تفتت الهوية والإحباط

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن أهمية موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعززت كأداة تواصل مؤثرة مع تبني الرئيس الأميركي المنتخب رونالد ترامب لها، مشيراً إلى أننا سنشهد المزيد من الجدل حول دور «تويتر» في التواصل السياسي. وأضاف معاليه في تغريدات على «تويتر» أن «تطويع تويتر لإيصال الرأي الْمُرَاد مهمة أتقنها البعض، ويبقى أن فورية المعلومة والرأي مصدر قوة هذه المنصة، ومع هذا نحن أمام سلاح ذي حدّين».

وقال إن «جمهور تويتر شاسع متنوع، وجزء كبير منه متخفي، وفضاء تويتر العربي فضاء غاضب يعبر عن تفتت الهوية والإحباط والاحتقان، مؤكداً أن الحوارات الجادة قليلة».

وأستغرب معاليه من بعض النماذج المتخفية، «كرياضي يتابع ناديه، وفجأة يتحول متطرفاً طائفياً في تغريدة أو تغريدتين، ليعود إلى عالم ناديه وكرة القدم». وأضاف معاليه «مثال لعرب انتقلوا إلى الغرب، ونقلوا معهم تطرفهم وطائفيتهم وعقدهم، ومن حياة الشتات البعيدة انكبوا يرمون عالمهم السابق بسهام حقدهم وإحباطهم». وقال إن «تويتر مساحة عجيبة غريبة، نستمع فيها لمن يوافقنا الرأي، ونترك مساحة ضيقة للرأي الآخر من باب الفضول، غيرت التقنية أصول التواصل الإعلامي والسياسي».