سلال: لسنا بخرفان والربيع العربي لا تعرفه الجزائر

الجزائر (وكالات)

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، إنه كانت هناك أطراف تحاول زعزعة الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن الجزائريين شعب قوي يمكنه التصدي لأي محاولات خارجية.

وأوضح عبد المالك سلال، خلال إشرافه على حفل تكريم الفنانين بقصر الثقافة في العاصمة، أنه «كانت هناك نداءات مجهولة من بعص الأطراف لمحاولة زعزعة استقرار الجزائر».

وعن الأحداث التي عرفتها بعض ولايات الجزائر، قال «ليست أعمالاً خطيرة، أقليات في بعض البلديات عبر الوطن بالأخص في ولاية بجاية»، مضيفاً «هناك أطراف تحاول زعزعة الاستقرار يعتقدون بأننا خرفان، والربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا».

كما أثنى سلال على رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً، «الشيء الإيجابي هو الشباب بالأخص إخواني وأخواتي الذين يتابعون شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك الذين كان لهم رداً قوياً».

وتحدث سلال عن مخطط الحكومة لمواجهة التحديات قائلاً، «من الجانب الاجتماعي هناك تعهدات لتلبية الحاجات، لا يوجد تراجع في هذا الجانب».

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدات للجيش دمرت امس، 28 قنبلة ومدفعاً تقليدي الصنع ومخبأين للإرهابيين بكل من ولايتي عين الدفلى والبويرة غربي وشرقي البلاد على الترتيب.

وأشارت الوزارة في موقعها الرسمي، إلى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة، التي تقع على مسافة 430 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائر.

من جهة أخرى، كشف ذات المصدر عن إحباط وحدة لخفر السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصاً، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس فالكون بولاية وهران، وهم بصدد العبور إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.