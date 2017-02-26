بالصور..سقوط أمطار متوسطة وتوقعات باستمرارها اليومين المقبلين

هالة الخياط، عائشة الكعبي، محمد صلاح (أبوظبي- المنطقة الوسطى - رأس الخيمة)

هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق الساحلية والداخلية الغربية وعلى مدينة أبوظبي ومدينة خليفة والمناطق الشمالية، فيما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على بني ياس والشوامخ والظفرة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. كما هطلت أمطار متفرقة على المناطق الشرقية أمس، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة صاحبتها رياح شديدة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكون السحب الركامية على منطقة مزيرع وصبيغة والإشيخرة وسيح الزهرة والخنفرية والورقاء ومصفوت التابعة لإمارة عجمان، كما شهدت حتا التابعة لإمارة دبي وإمارة الفجيرة وضواحيها، وتساقطت أمطار متفرقة في رأس الخيمة، على مناطق شوكة ووادي الصفني، تراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة، بدأت تشتد تدريجياً مع الساعات الأولى من الليل، وسجل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أدني درجة حرارة أمس 9.5 درجة مئوية على جبل جيس.

وشهدت الدولة أمس طقسا غائما جزئيا ورياحاً معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة، ما أدى لإثارة الغبار والأتربة أحيانا، وكانت حركة الموج مضطربة في الخليج العربي وخفيفة إلى متوسطة في بحر عمان. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الأحد وغدا الاثنين غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما أحيانا مع استمرار فرصة هطول بعض الأمطار على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية خاصة نهارا، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، نشطة أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان، مع انخفاض في الحرارة بمعدل ثلاث درجات مئوية. وتوقع المركز استمرار فرصة تشكل السحب الركامية اليومين المقبلين، يصاحبها أمطار ورياح معتدلة السرعة وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على معظم مناطق الدولة وخاصة على المناطق المكشوفة، محذراً من الانزلاقات أثناء سقوط الأمطار، ونصح المركز بعدم ارتياد مناطق جريان الأودية.

وكشفت دائرة الأشغال برأس الخيمة عن جاهزيتها لسحب المياه من المناطق المنخفضة والشوارع الرئيسة بالإمارة عقب تساقط الأمطار، بحسب المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة.