ترامب يأمر بانون بالكف عن إفشاء معلومات

واشنطن، (أ ف ب)

بعد الهجوم اللاذع الذي شنه دونالد ترامب على مستشاره السابق للأمن القومي، وجه أحد محامي الرئيس الأميركي رسالة إلى ستيف بانون تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات بعدما تحدث إلى مؤلف كتاب يرتقب صدوره قريباً، وتأمره بالكف عن ذلك.وبعد نشر مقتطفات من الكتاب أمس الأول يصف فيها بانون لقاء النجل الأكبر لترامب بمحامية روسية مرتبطة بالكرملين بأنه «خيانة» و«غير وطني»، لم يتأخر ترامب في توجيه رد لاذع في تصريحات فظة حتى بالمقارنة مع أسلوبه التهجمي. وقال ترامب في بيان خطي «ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل عقله كذلك».

وأضاف ترامب أن بانون «قام بذلك فقط من أجل مصلحته»، علماً بأن بانون هو مهندس علاقة ترامب باليمين القومي المتطرف وساعد على خلق جهاز إعلامي مؤيد لترامب.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن تشارلز هاردر المحامي الذي يمثل ترامب، وجه رسالة إلى ستيف بانون تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات بعدما تحدث إلى مؤلف الكتاب وتأمره بالكف عن ذلك.

ويبدو أن ترامب استشاط غيظاً بعد نشر فقرات من كتاب يحمل عنوان «نار وغضب: داخل بيت ترامب الابيض» للمؤلف مايكل وولف.