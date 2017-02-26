تبرئة مسؤول كبير من عهد مبارك من قضايا فساد

القاهرة (وكالات)

برأت محكمة جنايات القاهرة زكريا عزمي أحد المسؤولين الكبار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الكسب غير المشروع أمس بعد إعادة محاكمته.

وشغل عزمي منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سنوات طويلة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاماً وألقي القبض عليه بعد انتفاضة 2011 التي أطاحته . وقدم للمحاكمة وأدين في العام التالي بالكسب غير المشروع أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبته بالسجن سبع سنوات وألزمته وزوجته بهية حلاوة برد 36 مليوناً و367 ألف جنيه لخزانة الدولة وغرمتهما مبلغاً مماثلًا. كما عاقبت شقيقاً لزوجة عزمي بالحبس سنة مع الشغل غيابياً لإدانته بحيازة جانب من الكسب غير المشروع المدعى به. لكن محكمة النقض ألغت الحكم على عزمي وزوجته في 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة. وقال مصدر إن المحكمة التي أصدرت الحكم أمس برأت شقيق زوجة عزمي أيضاً.

إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة أمس محاكمة 739 متهماً، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 مارس المقبل، لسماع الشهود. كما قررت المحكمة حبس جميع المتهمين سنة مع الشغل بتهمة الإخلال بنظام الجلسة. وعقب أداء القسم من قبل اللجنة المشكلة لفحص الأحراز اليمين القانونية، نشبت مشادة كلامية مرة ثانية بين الدفاع والمحكمة بسبب تمسك الدفاع بسماع ما يوجد بالفلاشة المقدمة منه قبل سماع الشهود. وقام المتهمون بالطرق على القفص ما عطل سير الجلسة، فقررت المحكمة حبس جميع المتهمين سنة لإخلالهم بنظام الجلسة.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، «أسامة» نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص». وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوماً اعتراضاً على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.