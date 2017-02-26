تونس: تعديل وزاري محدود طال 3 حقائب

ساسي جبيل (تونس)
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إجراء تعديل وزاري شمل ثلاث حقائب وزارية. وجاء في بيان صادر أمس عن رئاسة الحكومة،تعيين أحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام وزير دولة مكلف بالتجارة. ووفقا للخبر المنشور في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، تم تعيين فيصل الحفيان الذي كان يشغل مهمة كاتب دولة للتجارة، مستشارا لدى رئيس الحكومة.
وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، قد أكد في تصريح لإذاعة محلية، أن لديه نية الاستقالة من الحكومة من دون أن يقدمها رسميا لرئيس الحكومة، معتبرا أن المنطق الحالي للسير الحكومي مخالف لمضامين وثيقة قرطاج، وفق تقديره.
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