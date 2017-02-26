تونس: تعديل وزاري محدود طال 3 حقائب

ساسي جبيل (تونس)

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إجراء تعديل وزاري شمل ثلاث حقائب وزارية. وجاء في بيان صادر أمس عن رئاسة الحكومة،تعيين أحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام وزير دولة مكلف بالتجارة. ووفقا للخبر المنشور في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، تم تعيين فيصل الحفيان الذي كان يشغل مهمة كاتب دولة للتجارة، مستشارا لدى رئيس الحكومة.

وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، قد أكد في تصريح لإذاعة محلية، أن لديه نية الاستقالة من الحكومة من دون أن يقدمها رسميا لرئيس الحكومة، معتبرا أن المنطق الحالي للسير الحكومي مخالف لمضامين وثيقة قرطاج، وفق تقديره.

وأشار البريكي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء (وات) إلى أنه اتصل، بخصوص موضوع استقالته، بكل من الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معتبرا أن وجوده في تركيبة الحكومة قد لا يفيد كثيرا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها يوسف الشاهد منذ تكليفه برئاسة الحكومة. ونفى البريكي أن يكون لنية الاستقالة بعد ذاتي، مؤكدا أن وجوده داخل الحكومة أو خارجها لن يكون إلا وفق معيار موضوعي.