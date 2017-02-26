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ملك المغرب يحذر«البوليساريو» من مواصلة الاستفزازات ويدعو إلى تدخل دولي
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

الرباط (أ ف ب)

دعا ملك المغرب محمد السادس الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك لوقف الأعمال «الاستفزازية» لجبهة البوليساريو، معتبراً أنها «تهدد بشكل جدي وقف إطلاق النار» في الصحراء الغربية، حسب بيان رسمي. وأشار البيان ، إلى أن محمد السادس أجرى اتصالاً هاتفياً بانتونيو غوتيريش لـ «إثارة انتباهه إلى الوضعية الخطيرة التي تسود منطقة الكركرات في الصحراء المغربية». وندد الملك بـ «التوغلات المتكررة للعناصر المسلحة لـ (البوليساريو) وأعمالهم الاستفزازية» في تلك المنطقة.

ووفقاً للبيان الملكي، فإن تلك الأعمال التي تمت «بشكل مقصود»، جاءت قبل شهر من عودة المغرب في يناير إلى الاتحاد الأفريقي، بهدف «خلق البلبلة، وفي محاولة يائسة لنسف» تلك العملية. ولفت إلى أن المسؤولين في المغرب سبق وأشعروا «في مناسبات عدة، المينورسو (بعثة المراقبة الأممية في الصحراء الغربية) والأمم المتحدة بهذه الأعمال».

     
 

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