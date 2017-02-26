اتفاق لوقف معارك الميليشيات في طرابلس

طرابلس (وكالات)

أعلنت الميليشيات المتناحرة في منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار. وكانت اشتباكات اندلعت في منطقة أبو سليم في طرابلس بين قوة الأمن المركزي الموالية لحكومة الوفاق الوطني وكتيبة البركي الموالية لحكومة الإنقاذ.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، أن الاتفاق نص على شروط عدة، من بينها وقف إطلاق النار من الساعة 11:30 ليلاً من أمس الأول، وحدد المقار التي يجب أن ينسحب منها مقاتلو الطرفين، وتمركز قوة من وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوفاق في خط التماس للفصل بين الأطراف المتنازعة. وتشمل الشروط أيضاً تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار لتحديد الجهة والوقت الذي يتم فيه خرق وقف إطلاق النار من أحد الأطراف المتنازعة.

وجاء النص الكامل للاتفاق على النحو الآتي: تحديد ساعة معينة لوقف إطلاق النار نهائياً، وأن تنسحب مجموعة حرس المنشآت (البركي) من مقر مكافحة الإرهاب سابقاً (مبدئياً) إلى مقر الشرطة العسكرية (سجن أبو سليم العسكري سابقًا)، على أن تتم مناقشة موضوع هذا المقر ضمن الشروط التي سُتناقش في الاتفاق النهائي عن طريق اللجنة المشتركة لحل النزاع. كما تنسحب القوة التابعة للأمن المركزي أبو سليم (غنيوة) إلى مقاراتها، كما تشكل قوة من وزارتي الدفاع والداخلية للفصل بين الأطراف المتنازعة وتتمركز في خط التماس بنقاط عدة بواقع ثلاث عربات مسلحة في كل نقطة وهي كالآتي، أمام مقر مكافحة الإرهاب سابقاً، وسوق الفاتح سابقاً، ومثلث الشعبية وجزيرة الشرطة العسكرية والمثلث السابق لمسجد أبو شعالة، وأمام مسجد أبو شعالة. كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار لتحديد الجهة والوقت الذي يتم فيه خرق وقف إطلاق النار من أحد الأطراف المتنازعة، وأن يُعالج جرحى طرفي الاشتباك في المصحات والمستشفيات، كل حسب نوع العلاج له، وتؤخذ حرمة المستشفيات والمصحات في عين الاعتبار.

ووجه المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، نداء إلى الكتائب المتناحرة في أبو سليم في طرابلس، لحقن الدماء والإيقاف الفوري للمواجهات التي تزيد من تعقيد الوضع الأمني والاجتماعي في ليبيا. وشدد الجمالي في تصريحات صحفية أمس على أن المواجهات الحاصلة في أبو سليم من شأنها تأجيج فتيل الأزمة الليبية وعرقلة تفعيل اتفاق الصخيرات، داعياً الأطراف المتناحرة إلى تغليب المصلحة العليا لليبيا وانتهاج سياسة الحوار لحلحلة الأزمة. كما دعا الجمالي الأطراف المتصارعة في أبو سليم إلى إيقاف نزيف الدماء وتفادي جر ليبيا إلى دوامة العنف، مؤكداً أن الحوار السياسي هو الحل الأمثل والناجع لعودة الاستقرار والأمن إلى البلاد.