مقتل 3 فلسطينيين اختناقاً داخل نفق في رفح

علاء مشهراوي (غزة)

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أمس، أن ثلاثة عمال فلسطينيين قضوا اختناقاً جراء استنشاقهم الغاز داخل نفق في رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال في بيان :«استشهد ثلاثة عمال، وأصيب خمسة آخرون بعد استنشاقهم غازاً أثناء محاولتهم ترميم نفق حدودي مع مصر قرب معبر رفح البري جنوب القطاع».

وأوضح البيان أن القتلى هم «عبد الله وليد النامولي (23 عاماً) وسلامة سليمان أبو شوشة (24 عاماً) وعبيد محمد الصوفي (25 عاماً)»، مضيفاً أن « الشهداء والمصابين نقلوا لمستشفى أبو يوسف النجار» في رفح.

وأكد مصدر أمني أن «الجيش المصري قام الخميس الماضي بتفجير هذا النفق الذي يستخدم لأغراض تجارية (تهريب بضائع)، ومساء الجمعة دخل هؤلاء العمال للنفق بهدف ترميمه».

وذكر شهود أن أكثر من عشرة عمال حاولوا إنقاذ زملائهم، إلا أنهم أصيبوا بحالات اختناق واضطروا للمغادرة إلى حين وصل فريق الدفاع المدني الذي انتشل القتلى والمصابين من داخل النفق.

وبمقتل العمال الثلاثة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم داخل الأنفاق إلى خمسة منذ مطلع العام الجاري.