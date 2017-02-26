ترامب ولعبة إلقاء اللوم!

جينا ماكجريجور*

لطالما كان الرؤساء الأميركيون يحبون ممارسة لعبة إلقاء اللوم. وفي أول خطاب عن «حالة الاتحاد» ألقى رونالد ريجان باللوم على الاقتصاد الذي ورثه عن جيمي كارتر. أما باراك أوباما، الذي كان كثيراً ما يتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي كانت تتكشف عند توليه منصبه، فقد كانت وسائل الإعلام المحافظة تطلق عليه اسم «اللائم»، وفي منتصف عام 2009، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن هذا التكتيك لن ينجح لفترة طويلة، وذلك بسبب أنه عند نقطة معينة، ينبغي أن يتحمل الرئيس مسؤولية المشاكل التي هي أمامه.

بيد أن الرئيس ترامب أظهر عدداً غير عادي من الأشخاص والمؤسسات التي استهدفها في الأسابيع الأولى له في منصبه: فقد ألقى باللوم على الديمقراطيين كونهم السبب في تأخير اختياره لأعضاء حكومته. وقال في تغريدة له إن «المسربين البائسين» يمثلون «مشكلة كبيرة». ووسط تساؤلات بشأن اتصالات أعضاء فريقه بمسؤولين روس، قال إن «روسيا استولت على القرم» خلال إدارة أوباما، وتساءل «هل كان أوباما متساهلاً أكثر من اللازم بشأن روسيا؟». وزعم ترامب أيضاً أن التزوير واسع النطاق في أصوات الناخبين هو السبب في خسارته التصويت الشعبي، على رغم أنه لا يوجد دليل يؤيد كلامه.

وفي الوقت نفسه، كانت الصحافة هي المتضرر الأكبر من غضبه، حيث ألقى باللوم على صحافة «الأخبار الوهمية» التي يصفها الآن بأنها «عدو الشعب» لأنها وصفت انتقاله للبيت الأبيض بأنه فوضوي، أو كشفت تفاصيل مكالماته الهاتفية مع زعماء العالم. وأثناء مؤتمر صحفي غريب، الأسبوع الماضي، قال ترامب مراراً وتكراراً إنه «ورث الفوضى».

ومرور شهر واحد على رئاسة ترامب -كما كان الأميركيون يحتفلون بأعياد ميلاد جورج واشنطن وأبراهام لينكولن بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في رحلات التزلج- يبدو لحظة مناسبة للغاية للتفكر في تكتيك ترامب المبكر والمتكرر في توجيه أصابع الاتهام إلى مكان آخر.

وقد بدأ ذلك من اليوم الأول، عندما أعلن ترامب في خطاب تنصيبه أن «هناك الجريمة، والعصابات، والمخدرات التي خطفت الكثير من الأرواح وسلبت من بلدنا كثيراً من إمكانياته غير المستغلة. فلتتوقف هذه المذبحة الأميركية هنا والآن». وهذا الوصف يبدو أنه يصور أميركا مستاءة كانت حتى ذلك الحين تحت قيادة «مؤسسة» في واشنطن هي التي «جنت ثمار الحكومة بينما تحمل الشعب الثمن».