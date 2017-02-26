أمسية شعرية إماراتية في الأقصر



تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017 شارك‎ ‬شعراء ‬من ‬وفد ‬شباب ‬وفتيات ‬الإمارات ‬على ‬هامش ‬زيارته ‬إلى ‬منتدى ‬الشباب ‬العربي ‬المنعقد ‬في ‬مصر ‬من ‬19 ‬إلى ‬23 فبراير، في ‬أمسية ‬شعرية، ‬في ‬بيت ‬شعر ‬الأقصر ‬أول ‬أمس. وقام‎ ‬مدير ‬بيت ‬الشعر ‬حسين ‬القباحي ‬بدعوة ‬أعضاء ‬الوفد ‬إلى ‬زيارة ‬البيت، ‬للتعرف إلى ‬الشعراء ‬والمبدعين ‬من ‬رواده، ‬والأنشطة ‬والمساهمات ‬الثقافية ‬المتعددة ‬التي ‬يقوم ‬على ‬تنظيمها ‬في ‬مدينة ‬الأقصر ‬وجمهورية ‬مصر، حيث شاهدوا فيلماً تسجلياً عن الأنشطة، واستمعوا ‬إلى ‬الشرح ‬الذي ‬قدمه ‬القباحي ‬عن ‬خطط ‬البيت ‬السابقة ‬و‬المستقبلية. ‎ ‬وثمّن ‬مدير ‬بيت ‬الشعر ‬الدعم ‬الكبير ‬والمساندة ‬المستمرة ‬التي ‬تتلقاها ‬بيوت ‬الشعر ‬في ‬‬الوطن ‬العربي ‬من ‬قبل ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬الدكتور ‬سلطان ‬بن ‬محمد ‬القاسمي ‬عضو ‬المجلس ‬الأعلى، ‬حاكم ‬الشارقة. وشارك ال‬شعراء: ‬شمسة ‬آل ‬علي، راشد ‬الضنحاني ‬و ‬سلطان ‬الحارثي (من وفد شباب وشابات الإمارات) في أمسية شعرية إلى جانب الشعراء: ‬كريم ‬الشاوري، ‬أحمد ‬العراقي والشاعرة ‬حنان ‬حاكم (من الأقصر). ‬وأشاد ‬أعضاء ‬الوفد ‬بمبادرة ‬صاحب ‬السمو حاكم ‬الشارقة ‬بإنشاء ‬بيوت ‬الشعر ‬العربية.