أمسية شعرية إماراتية في الأقصر

شارك شعراء من وفد شباب وفتيات الإمارات على هامش زيارته إلى منتدى الشباب العربي المنعقد في مصر من 19 إلى 23 فبراير، في أمسية شعرية، في بيت شعر الأقصر أول أمس. وقام مدير بيت الشعر حسين القباحي بدعوة أعضاء الوفد إلى زيارة البيت، للتعرف إلى الشعراء والمبدعين من رواده، والأنشطة والمساهمات الثقافية المتعددة التي يقوم على تنظيمها في مدينة الأقصر وجمهورية مصر، حيث شاهدوا فيلماً تسجلياً عن الأنشطة، واستمعوا إلى الشرح الذي قدمه القباحي عن خطط البيت السابقة والمستقبلية. وثمّن مدير بيت الشعر الدعم الكبير والمساندة المستمرة التي تتلقاها بيوت الشعر في الوطن العربي من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. وشارك الشعراء: شمسة آل علي، راشد الضنحاني و سلطان الحارثي (من وفد شباب وشابات الإمارات) في أمسية شعرية إلى جانب الشعراء: كريم الشاوري، أحمد العراقي والشاعرة حنان حاكم (من الأقصر). وأشاد أعضاء الوفد بمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء بيوت الشعر العربية.
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