وليد فاروق (دبي)

توجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة للبطولة والثالثة عشرة عالمياً، بلقب النسخة السابعة عشرة لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وجاء تتويج سفيتولينا بعد تغلبها في المباراة النهائية على الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة 15 عالمياً والمرشحة العاشرة، بمجموعتين 6-4 و6-2، بعد مباراة سريعة استغرقت ساعة و28 دقيقة، لتحرز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح النجمة الـ 12، التي تنجح في معانقة لقب بطولة دبي للتنس على مدار تاريخها، لتحرم فوزنياكي من أن إحراز لقبها الثاني.

حصلت سفيتولينا على جائزة المركز الأول البالغة 487 ألفاً و245 دولاراً، من إجمالي الجوائز المالي البالغة 2.6 مليون دولار، بالإضافة إلى 900 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصدت فوزنياكي على جائزة المركز الثاني والبالغة 243 ألفاً و621 دولاراً، و585 من النقاط.

وشقت سفيتولينا، المصنفة السابعة للبطولة والثالثة عشرة عالمياً (22 عاماً)، والساعية لدخول نادي اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي، طريقها نحو اللقب للمرة الأولى في تاريخها، وتحقق الفوز الـ 12على التوالي في المباريات التي خاضتها هذا الموسم، بعدما نجحت في تحقيق كبرى مفاجآت البطولة، بتغلبها على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة الثانية عالمياً، وأطاحت بها من الدور نصف النهائي للبطولة.

وتعد هذه هي المشاركة الثالثة فقط لسفيتولينا في بطولة دبي الدولية، حيث شاركت في البطولة أخر عامين، فخرجت من الدور الثاني لنسخة عام 2015، في حين وصلت إلى نصف نهائي بطولة العالم 2016 وخرجت أمام الإيطالية سارا إيراني التي حازت على اللقب لاحقاً.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، وكل من ماكلوكلين كولم النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، صلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي نائب الرئيس لشؤون التسويق، وعبدالرحمن فلكناز، نائب رئيس الاتحاد، بتتويج اللاعبات الفائزات.