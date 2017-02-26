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كأس العالم لرماية المعاقين بالعين

الأحبابي يكرر الإنجاز ويحصد ذهبية البندقية السكتون
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

العين(الاتحاد)

حقق الرامي عبدالله الأحبابي إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، في منافسات اليوم الثاني من البطولة الدولية لرماية المعاقين، المقامة على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بحصوله على الميدالية الذهبية الأولى لمنتخبنا الوطني في مسابقة البندقية السكتون لمسافة 50 متر مختلط بعد أداء رائع ومميز، وجاء الرامي النرويجي سويرلي رينجي في المركز الثاني، وحل السويدي إكسيلون فارجن في المركز الثالث.

وكان الأحبابي قد حقق الميدالية الذهبية في مسابقة البندقية السكتون لمسافة 50 متراً في نسخة 2016 التي استضافها نادي العين العام الماضي.

وفي مسابقة بندقية 10 أمتار المركز الأول من نصيب الرامي رادو سلاف مانيلوسي من سلوفاكيا، وجاء الألماني نوريت جاو في مركز الوصيف وحصد الرامي انيديت انتانون من تايلند المركز الثالث، وأنهى الرامي الإماراتي عبيد الدهماني المنافسة محتلاً المركز السادس.

أما على صعيد منافسات بندقية ناري لمسافة 50 متراً سيدات، والتي أقيمت الخميس حصلت الرامية فودوسوفا فرونكا من سلوفاكيا على المركز الأول، وحققت رقما عالميا جديداً بلغ 459.4 نقطة، وجاء الرامي البريطاني لمبيرت لوريني بالمركز الثاني وحل الألماني هليتروب نيتيشا في المركز الثالث.

وفي منافسات مسدس هوائي 10 أمتار حصل الرامي دينسيوك اوليسكا من أوكرانيا على المركز الأول مسجلا رقما عالميا جديدا بلغ 235.1 نقطة تلاه النيروجي جايكم من السويد في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث للرامي سوينكس سميون من بولندا شارك في تكريم الفائزين كل من عبدالله الكمالي رئيس اللجنة العليا للبطولة ومبارك العرياني مدير نادي الرماية التابع لنادي العين للفروسية والرماية والجولف بالإنابة، وراشد الهاجري رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة ومجدي الخولي عضو مجلس الإدارة بنادي العين للفروسية والرماية والجولف المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، وريتا كفوري مديرة التسويق والمبيعات بالنادي. ... المزيد
     
 

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