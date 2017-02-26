«السادسة» ترفض «فض الشراكة»

رضا سليم (الشارقة)

تأجل فض الشراكة على قمة بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بعد استمرار التعادلات، على القمة وتساوى الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف مع الأذربيجاني شهريار ممدياروف في المقدمة برصيد 4 نقاط مع نهاية الجولة السادسة.

وتتبقى 3 جولات فقط لتحديد البطل في السلسلة الأولى من الجائزة، قبل الانتقال إلى العاصمة الروسية موسكو من 11 إلى 22 مايو المقبل، فيما تقام الحلقة الثالثة في العاصمة السويسرية جنيف من 5 إلى 16 يوليو، وتستضيفها مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية الجولة الرابعة والأخيرة من 15 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وواصل الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف مسلسل التعادلات على الطاولة الأولى أمام المخضرم الأستاذ الدولي الكبير الإنجليزي مايكل آدامز، وانتقلت عدوى التعادلات إلى الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار ممدياروف على الطاولة الثانية مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي ديمتري ياكوفينكو.

في الوقت الذي تعادل لاعبنا سالم عبدالرحمن ممثل الإمارات والعرب بالبطولة مع الأستاذ الدولي الكبير النرويجي جون هامر، ليرفع سالم رصيده إلى نقطتين من 4 تعادلات وخسارتين، ويلتقي سالم في الجولة السابعة مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي ريزانتسييف على الطاولة التاسعة.

حضر مجريات الجولة أمس الأول، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعبدالله عبد الرحمن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الجهاز الفني، وعدد من أعضاء ولاعبي ومدربي أندية أبوظبي ودبي والشارقة للشطرنج.