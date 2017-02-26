الحمادي يهدي إسطبلات النيادي كأس محمد بن منصور للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

توج الفارس حسن جمعة الحمادي على صهوة الجواد «ليل دي تنسنسف» من إسطبلات محمد النيادي، بلقب سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبدعم مهرجان سموه العالمي للخيول العربية وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وتمكن البطل الذي تصدر السباق في جميع مراحله من قطع المسافة الكلية بزمن قدره 3:36:24 ساعة بمعدل سرعة بلغ 27.71كلم/‏‏‏ساعة، وجاء في المركز الثاني سالم حمد سعيد ملهوف الكتبي على صهوة الفرس «عنيدة» من إسطبلات «اس اس» بزمن قدره 3:39:59 ساعة، وحل في المركز الثالث حميد محمد جاسم البلوشي على صهوة «ساكس» من إسطبلات بن حم بزمن قدره 3:41:40 ساعة.

وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، وشارك في التتويج حميد سعيد النيادي مدير مكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعدنان سلطان النعيمي، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» رئيسة السباقات النسائية والفرسان المتدربين بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «أفهار» وخالد آل حسين من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ونجلاء ناصر من الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الدقيق والأعلاف.

انطلقت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالأعلام الزرقاء بمشاركة 61 فارسا وفارسة، وتميزت بالسرعة الكبيرة كالعادة والتي تجاوزت في حدها الأعلى حاجز الـ 29 كلم/‏‏‏ساعة.