مونديال «أم الإمارات» للسيدات في ضيافة البحيرة المتجمدة اليوم

عصام السيد (سانت موريتز)

يشهد ميدان بحيرة سانت موريتز المتجمدة في سويسرا صباح اليوم، انطلاق فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» لمسافة 1600 متر، والذي يقام تحت مظلة النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو، حيث تشارك فيه 8 فارسات على صهوات الخيول عربية أصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي أوارد التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح) وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

ويقع منتجع سانت مورتيز في وادي إنجادين السويسري الخلاب بمقاطعة مالويا في شرقي كانتون جراوبندن، ولا تبعد أعلى قمة جبلية في شرقي سلسلة جبال الألب «بيز برنينا» سوى بضعة كيلومترات عن البلدة.

واكتسبت سانت موريتز شهرة عالمية واسعة من خلال استضافتها لمناسبتين رياضيتين عالميتين هما أولمبياد شتاء عام 1928 وأولمبياد شتاء 1948، وهي أيضاً الوجهة السياحية المفضلة لدى الطبقات الاجتماعية العليا، وتعد واحداً من أكثر المنتجعات السويسرية التي تدعوك دائماً للاستمتاع بكل ما توفره الطبيعة الخلابة والمسؤولين عن الضيافة من خدمات، وطبقاً لمعايير البلدة تصنف على أنها الأولى في العالم من حيث الرقي والفخامة.