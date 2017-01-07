ثلث اللاجئين السوريين بلبنان على حافة المجاعة

جنيف (وكالات)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس، من انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين في لبنان.

وأظهرت دراسة أعدتها اليونيسيف أن أكثر من ثلث اللاجئين شارفوا على الوصول إلى خطر المجاعة بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية، مقارنة مع دراسة مشابهة أجريت عام 2015 فضلاً عن وجود تحديات خطيرة في مجالات الإقامة والتعليم والسكن. ولفتت الدراسة إلى أن لبنان يضم ثاني أكبر مجموعة من اللاجئين السوريين بعد تركيا بأكثر من مليون شخص في بلد صغير المساحة وينتشرون في البيئات الحضرية والريفية على حد سواء. وكانت منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني، أطلقت بالتعاون مع الحكومة اللبنانية العام الماضي، نداء إنسانياً لتوفير أكثر من ملياري دولار لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين ولم يستجب المجتمع الدولي إلا بنصف هذا المبلغ حتى نوفمبر الماضي، وفقاً للدراسة التي استندت إلى بيانات تم تجميعها من اللاجئين السوريين في لبنان بين مايو ويونيو 2016.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان، أمس أن الحكومة سلمت سوريا مساعدات إنسانية على شكل مواد غذائية. وقالت الوزارة في بيان «سلمت كازاخستان للشعب السوري ما يقارب من 500 طن من المساعدات الإنسانية على شكل مواد غذائية، بما في ذلك الدقيق والمعلبات والأرز والشاي». وأوضحت الوزارة أن الشحنة الإنسانية وصلت إلى مرفأ طرطوس بمساعدة روسيا وسفير كازاخستان لدى الأردن، عظمات بيرديباي، الذي سلم المساعدات الإنسانية للجانب السوري.