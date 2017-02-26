%60 من اليونانيين يرفضون الانتخابات ويؤيدون التقشف

أثينا (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي في اليونان أن أكثر من 60% من اليونانيين يرفضون إجراء انتخابات مبكرة لكنهم في المقابل يؤيدون إتمام الحكومة الحالية المفاوضات مع الدائنين، بنجاح. جاء ذلك وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (كابا) لقياس الرأي لصالح صحيفة «توفيما» الأسبوعية التي تصدر اليوم.

ويذكر أن المعارضة في اليونان تطالب منذ أشهر بإجراء انتخابات جديدة، غير أن الحكومة رفضت مثل هذه الأفكار رسميا. وحسب نتائج الاستطلاع، فإن اليونانيين يغلب لديهم شعور بالخوف من مستقبل غامض، في حال لم تتم المفاوضات مع الدائنين الدوليين.

في الوقت نفسه، أعرب 40% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الإصلاحات والتدابير التقشفية المزمعة ستؤثر سلبا على البلاد، مقابل 11% فقط يشعرون بأن هناك «أملا» من هذه التدابير التي يطالب بها الدائنون. وأوضحت النتائج أن 65% من اليونانيين يؤيدون بقاء بلادهم في منطقة اليورو، فيما يؤيد 27% فقط العودة إلى العملة القديمة الدراخما.

واستبعد 70% من المشاركين في الاستطلاع خروج بلادهم في العام الحالي من اليورو (جريكست).