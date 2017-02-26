المرحلة «2» من «الحبتور سيتي» بيعت عن آخرها

دبي (الاتحاد)

بيعت المرحلة الثانية من مجمع الحبتور سيتي السكني بالكامل، حسب ما أعلن بيان لمجموعة «الحبتور» في بيان أمس. وقال خلف أحمد الحبتور مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة المجموعة إن «الطلب على الوحدات السكنية مرتفع»، مضيفا أن «المستثمرين لا يشترون تصاميم هندسية. بل يشترون منتجاً ملموساً يستطيعون أن يروه بأم أعينهم. وبعد إنجاز 63% من الأعمال في المجمع، وتحقّق دائرة الأراضي والأملاك في دبي من الأمر، سيتسلّم مشترو المنازل المفاتيح في الربع الرابع من العام 2017».

وتضم الأبراج السكنية الثلاثة 1460 شقة سكنية، وتشكّل معاً المجمع السكني، وهذه الأبراج هي: برج نورة، وبرج آمنة، وبرج ميرة. وفي المرحلة الأولى، أُنجِز برج نورة الذي يتألف من 548 وحدة سكنية، ويقع مباشرةً على ضفاف قناة دبي المائية. وبعد مرحلة البيع الأولى التي شهدت إقبالاً شديداً، زادت أسعار الوحدات السكنية الفخمة انطلاقاً من الطلب المرتفع، وظروف السوق، والمنافع المضافة، وعرض منتجات متفوّقة.

واستقطبت المجموعة السكنية اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أحضر بنك سنغافورة مجموعة من المستثمرين المحتملين إلى الحبتور سيتي. وضم الوفد أشخاصاً من أصحاب الثروات في سنغافورة وهونج كونج والصين وإندونيسيا وماليزيا. وشاهدوا الأبراج الثلاثة.

وقال لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وان بيزنس غروب» الوسيط العقاري لبيع الشقق السكنية في برج نورة «أثارت المجموعة السكنية اهتماماً كبيراً على الصعيد الدولي، خاصة لدى مواطني مجلس التعاون الخليجي. وفي حين أن هناك مجموعة واسعة جداً من الخيارات على مستوى المنازل ذات الأسعار المقبولة في دبي، تبقى سوق العقارات الفخمة والفائقة الجودة قوية ومزدهرة».

وتبدأ أسعار الوحدات السكنية الفخمة التي يتراوح عدد غرف النوم فيها من غرفة إلى سبع غرف، اعتباراً من 1.9 مليون درهم. وتضم الوحدات شققاً مصممة على طريقة اللوفت، وشقق بنتهاوس من طابق واحد أو من طابقَين، وشقق بنتهاوس لكبار الشخصيات تطل على مناظر بانورامية لأفق دبي الشهير.