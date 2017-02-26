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«واحة دبي للسيليكون» تتسلم سيارتين هجينتين

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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

تسلمت سلطة واحة دبي للسيليكون أمس سيارتين «جولف جي تي إي» هجينتين من شركة النابودة للسيارات، بعد اختبارات أجرتها بلدية دبي لمدة عام كامل لتحديد قدرة هذه المركبات على تحمل الظروف الجوية الحارة في الدولة.

وتسلم المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، مفاتيح السيارتين من تييري سيز، المدير العام في النابودة للسيارات خلال حفل أقيم في مقر واحة دبي للسيليكون، حضره عدد من كبار المسؤولين من الطرفين. وتعد السيارتان جزءاً من أسطول يضم 10 سيارات قطعت أكثر من 100,000 كيلومتر على الطرقات الإماراتية خلال أشهر الصيف الحارة العام 2016. وستنضم سيارتا «جولف جي تي إي» إلى المركبات الهجينة والكهربائية التي تعمل داخل الواحة.

وقال تييري سيز، المدير العام للنابودة للسيارات «من الطبيعي أن نتعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون لاختبار مركبات جولف جي تي إي، حيث تعتبر الواحة لاعباً أساسياً ورائداً في اختبار المركبات الهجينة والكهربائية. ولقد أصبحت دبي اليوم معياراً للابتكار، وأية تطبيقات تكنولوجية يتم تطويرها هنا سيكون لها أثر كبير في المنطقة».

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في واحة دبي للسيليكون: «بدأت شراكتنا مع فوكس واجن العام 2016 من خلال مبادرة أنا عابر الطريق، ونقدر جهود فوكس واجن في دعم واحة دبي للسيليكون باعتبارها نموذجاً عملياً لمفهوم المدن الذكية». وأضاف «نحن حريصون على دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة، لجعل دبي المدينة الأقل إنتاجاً لانبعاثات الكربون في العالم بحلول 2050».

     
 

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