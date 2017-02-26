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مطار الشارقة يستعرض خدماته في معرض «الشحن الجوي في أفريقيا»
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

الشارقة (وام)

شاركت هيئة مطار الشارقة الدولي في الدورة الرابعة من معرض الشحن الجوي في أفريقيا 2017 الذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أحدث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة الدولي لمختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران والشحن الجوي.

كما بحثت فرص التعاون المثمر والبناء مع الجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم الذي يعد من المعارض الرائدة التي تجمع مجتمع الشحن الجوي وتساعده على اكتشاف وتعزيز شبكة التعاون مع القارة الأفريقية.

ويعد المعرض منصة مهمة للشركات العاملة في صناعة النقل الجوي من وكلاء الشحن وشركات الطيران وإدارات المطارات وشركات تقنية المعلومات وغيرها لعرض ما لديها من خدمات وتسهيلات، إضافة لمناقشة القضايا المهمة التي تساهم في تعزيز التعاون والتجارة مع القارة الأفريقية وسائر الأسواق الأخرى.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار الخطة التجارية التي تهدف إلى الترويج لأحدث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة الدولي لقطاع الشحن الجوي العالمي.

ولفت إلى أن هذا الحدث يعد منصة دولية مهمة للقاء الخبراء في قطاع الشحن الجوي وصناع القرار في هذه الصناعة، إضافة إلى المشاركة في الاجتماعات المقررة مع الشركاء العاملين في شركات طيران الشحن الجوي ووكلاء الشحن الدوليين، فضلاً عن إمكانية تبادل الآراء مع المتخصصين حول آخر المستجدات التي يشهدها هذا القطاع. ... المزيد
     
 

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