الاحتكام للأرقام الثابتة في الترويج العالمي

راشد البلوشي*

تترادف الآن مجموعة من المعطيات والحقائق الرقمية التي تجعل من الفترة الحالية نموذجية بامتيازٍ مُلحّ، لإعطاء مُهمّة الترويج الدولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك أسواق الإمارات، دفعة مؤسسية متكاملة البرامج والرسائل والأدوات، تبني من فوق المنجزات التي حققتها زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند وقبلها للصين واليابان.

ففي الوقت الذي أنشأ وصول الرئيس «الجمهوري» دونالد ترامب للبيت الأبيض موجة تفاؤل اقتصادي تتجاوز الحدود الأميركية إلى الأسواق العالمية، فإن مُجمل الصناديق العالمية الباحثة عن ملاذات استثمار آمن وواعد، تجد نفسها الآن وعينها على الخليج لأسباب تتصدرها الثقة والتوقعات العالية.

ميزة أسواق المال الإماراتية، في هذه البيئة العالمية المحكومة لمزاج انتقالي، تتمثل في كونها أسواقا محكومة لاستراتيجيات وطنية، تتحرك برؤى وببرامج زمنية مقنّنة، وبشراكات قطاعية مفتوحة على الريادة والابتكار ورسالة الخير. وهي ميزة راجحة تلقى لدى المستثمرين الدوليين محفّزات قوية للتجاوب.

فاقتصادنا في دولة الإمارات وأبوظبي يتميز بقوة ومتانة على الرغم من تباطؤ نسب النمو العالمية وتراجع أسعار النفط وسحب صناديق سيادية نحو 38 مليار من استثماراتها في الأسواق العالمية خلال عام 2016.

في الموازنة العامة ما يجسّد قوة اقتصاد أبوظبي رغم التحديات الأممية، حيث لم تلجأ الإمارة للسحب من رصيد الصندوق السيادي، بل على العكس تحققت خلال 2016 ارتفاعات بنسبة 6.2% في ودائع البنوك، وبلغت قيمتها 1.563 تريليون درهم، وزادت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 29.9 مليار درهم بنسبة نمو 19.2%.