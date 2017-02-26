نحو استثمارات بقيمة 150 مليون درهم ومصنع جديد للبلاستيك في العين

السيد حسن (الفجيرة)

تعتزم «مجموعة الملا» للصناعات الورقية والبلاستيكية، تدشين خطوط إنتاج جديدة لها في مدينة العين، إذ تسعى خلال العام الجاري إلى رفع قيمة استثماراتها في صناعات الورق والبلاستيك من 100 مليون درهم إلى 150 مليون درهم مع افتتاح خطوط الإنتاج المستحدثة، حسب محمد علي الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الملا للصناعات الورقية والبلاستيكية» في الفجيرة.

وذكر الملا في حوار مع «الاتحاد» أن مجموعته تستحوذ على 5% من الإنتاج المحلي للمواد البلاستيكية الخاصة بالمواد الغذائية وخدمات التسوق وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 7 شركات محلية تعمل في مجال صناعة الأكياس البلاستيكية بمختلف أنواعها.

وأشار إلى وجود مشكلة تهدد الصناعات المحلية الوطنية، فيما يتصل بصناعة المواد البلاستيكية والورقية، وتتمثل في إغراق السوق المحلية بمنتجات مصنعة، وتدخل إلى الدولة على أساس أنها مواد خام.

وقال الملا: «عمر المجموعة في السوق المحلي يتجاوز 30 عاماً، وتوجد تحديات كثيرة تواجه الصناعات المحلية الخاصة بإنتاج محارم الورق وغيرها من الصناعات ذات الصلة، وكذلك الصناعات البلاستيكية بمختلف أنواعها.