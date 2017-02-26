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يرأسه وزير الاقتصاد ويعقد لقاءات عدة

وفدا إماراتي إلى هولندا لتطوير شراكات في التجارة والاستثمار والابتكار

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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يرأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من الدولة في زيارة رسمية إلى مملكة هولندا خلال الفترة من 26 فبراير الجاري حتى الأول من مارس المقبل.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتطوير شراكات نوعية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار إلى جانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية وإتاحة المجال لتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال.

تتضمن الزيارة المشاركة في أعمال منتدى الابتكار والمدن الذكية الذي سيعقد في أمستردام في 27 من فبراير الجاري، كما ستشمل عدداً من اللقاءات الثنائية مع أعضاء الحكومة الهولندية في كل من العاصمة أمستردام ومدينتي لاهاي وروتردام، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمراكز الرائدة في مجال الابتكار في هولندا.

يضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد خميس المهيري، وكيل وزارة ومستشار الوزير لشؤون السياحة، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلين عن جهات حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات ومملكة هولندا تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة مدعومة بالعديد من القواسم الاقتصادية المشتركة والرغبة المتبادلة في تعزيز وتنمية أوجه التعاون خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. ... المزيد
     
 

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