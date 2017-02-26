محمد يوسف: لا تقلقوا على «الملك»!

علي معالي (الشارقة)

للمرة الأولى، تتسبب الإصابة في ابتعاد محمد يوسف حارس الشارقة عن مكانه المفضل، في الدفاع عن «عرين الملك»، عندما تعرض لكسر في الأنف خلال مباراة فريقه مع الوصل، ضمن «الجولة 18»، نتيجة اصطدام عنيف من جانب كايو كانيدو مهاجم الوصل، أسفرت عن كسر جزئي في الأنف، خرج على إثره من المباراة، وانتقل إلى المستشفى، حيث ظل لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، وعندما استقرت حالته عاد إلى منزله، ومن المتوقع، وبحسب ما أكد يوسف، فإن عودته للمشاركة ستتزامن مع انطلاق «الجولة 20»، عندما يحل «الملك» ضيفاً على «العميد» باستاد آل مكتوم يوم 3 مارس المقبل، ولكن ذلك يتحدد بصفة نهائية بناء على رأي طبيب الفريق.

وفي حوار مطول، تحدث محمد يوسف في الكثير من الاتجاهات عن الموسم الحالي والإصابات التي أضرت كثيراً بالشارقة، وأيضاً رأيه في انضمام عادل الحوسني القادم من حراسة الوحدة، والنقطة الأهم موقفه من التجديد مع الشارقة من عدمه، خاصة أن الحارس يحق له التفاوض، بل والتعاقد مع النادي الذي يريده، لأن عقده مع «النحل» ينتهي في يوليو المقبل.

وبدأ يوسف الحديث من آخر نقطة، والخاصة بالتجديد من عدمه مع النادي، وقال: «الملك» هو بيتي الأول، والأولوية ستكون لهذا الصرح الكبير، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم عرض جديد، وبشكل رسمي، وكل ما دار مجرد «كلام شفهي»، وخلال الفترة المقبلة سوف أدرس الأمور، خاصة أنه يحق لي في الفترة الحالية التعاقد، ولكن لن أفعلها، إلا بعد أن يرى الشارقة ما يريده بشأن التجديد لي من عدمه».

وأضاف: الإصابات عطلت مسيرتنا بشكل لم نكن نتخيله مطلقاً، وأصبحت مثل «الكابوس» الذي يطاردنا في كل مكان، ومنذ بداية الموسم لم نكتمل في أي مباراة بالأجانب الأربعة إلا نادراً، وهذه أزمة كبيرة تواجه الجهاز الفني بالطبع، وهناك الكثير من الإصابات المفاجئة وغير المتوقعة بالمرة، منها إصابات جعلت أكثر من لاعب يغيب عن الموسم بالكامل، وما يحدث لنا هذا الموسم لم نشهده من قبل، والإصابات جاءت مؤثرة للغاية وتجعل اللاعب يبتعد عن الكرة لمدة 6 أشهر، وهي مدة تهز أي فريق، خاصة أن العناصر الغائبة مؤثرة للغاية في التشكيلة.