الإمارات تسهم في تعزيز دور الشرطة في عدن

عدن (الاتحاد)

أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز دور مراكز الشرطة في مدينة عدن، جنوب البلاد، ضمن الجهود الرامية لإعادة النهوض بهذه المراكز واستئناف نشاطها الأمني في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب.

ودشن مركز شرطة منطقة «الشعب»، والذي استكمل مؤخراً أعمال الصيانة والتأهيل من قبل دولة الإمارات، برنامجاً تدريبياً وإرشادياً لتعزيز دوره في ترسيخ الأمن في المنطقة.

وأشار مدير المركز النقيب محمد العقربي، إلى أن المركز استقبل أفراداً مستجدين بلغ عددهم 75 شرطياً تم تدريبهم وتأهيلهم لحفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة والحد من الجريمة، مضيفاً أن أجهزة الأمن تبذل قصارى جهدها في تثبيت الأوضاع ومكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

وأشاد بدعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل المركز وإعادة صيانته من الضرار التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والذي أسهم بدوره في إعادة تفعيل المركز، واستئناف نشاطه الأمني بشكل متكامل. وأكد أن أجهزة الأمن تبذل قصارى جهدها لتثبيت الأمن وحفظه، ومكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، مضيفاً أن هناك خططاً أمنية متكاملة يتم اتباعها لاستتباب الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.