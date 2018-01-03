ضاحي خلفان: خامنئي نقل لسرداب عميق

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إن انهيار إيران الاقتصادي يعود إلى تدخلات الملالي في الوطن العربي الذي أحدث لها كل هذا الكره لدى الشعب». وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر» «إن مجموعة كبيرة من أفراد الحرس الثوري الإيراني يحرقون بطاقاتهم وأوراق اعتمادهم احتجاجاً على تدخل الحرس في قمع الثورة»، وتابع قائلاً «هروب مشايخ إيرانيين إلى خارج المدن الرئيسة تحسباً لسقوط النظام، ويتوقع فرار مساجين سياسيين على خلفية اقتحام المواطنين لأحد السجون السياسية القذرة في طهران». وقال في تغريدة أخرى: «نقل خامنئي إلى سرداب عميق تحت الأرض.. سيناريو قد يكون الحرس الثوري الإيراني تدرب عليه». وختم قائلاً: «غدا قد يضرب إيران زلزال سياسي غير متوقع.. وإن غداً لناظره قريب».