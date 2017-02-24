إسرائيل تترقب الثلاثاء نشر تقرير حول حرب غزة 2014

غزة (أ ف ب)
تكشف إسرائيل الثلاثاء عن مضمون تقرير يرجح أن يوجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة الأركان حول إدارة حرب غزة عام 2014، كما أفاد مصدر رسمي.
وسينشر مراقب الدولة يوسف شابيرا، المسؤول الكبير المكلف مراقبة سياسة الحكومة، الثلاثاء، هذا التقرير المنتظر بترقب شديد، كما أعلن ناطق باسم المراقب.
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وأوضح الناطق أن التقرير سينظر أيضاً «في الطريقة التي تم التعامل بها مع التهديد الذي شكلته الأنفاق» التي حفرت في قطاع غزة من قبل حماس وحلفائها لتشكيل تهديد على إسرائيل.
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وبحسب وسائل الإعلام، فإنه نقل قبل أسابيع عدة إلى وزراء ومسؤولين كبار.
وبحسب تسريبات أوردتها الصحافة، فإنه ينتقد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك موشي يعالون ورئيس هيئة الأركان بيني غانتز الذين سبق أن ابلغوا من قبل أجهزة الاستخبارات، لأنهم لم يجهزوا البلاد بشكل كافٍ لمواجهة تهديد الأنفاق.