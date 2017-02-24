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الاحتلال يهاجم «هيومن رايتس».. والمنظمة الدولية تدين ضعف العقوبة بحق جندي إسرائيلي أعدم فلسطينياً

إسرائيل تتهم موظفي الأمم المتحدة بالإرهاب
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

رفضت الأمم المتحدة، أمس، مزاعم إسرائيلية بأن أحد موظفي الإغاثة التابعين لها في الأراضي الفلسطينية «إرهابي» وينتمي إلى حركة (حماس). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون في تغريدة: «أمر لا يصدق ولكنه حقيقي!! جرى انتخاب الدكتور سهيل الهندي الموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة عضواً في قيادة حماس. ربما هذه الطريقة التي تبحث بها حماس عن التمويل؟!»، واصفاً الهندي بـ «الإرهابي».

وقالت «أونروا»، إنه «استناداً إلى التقصي اللازم الذي تقوم به الوكالة حتى الآن، فإن الأونروا ليس لديها دليل يتناقض مع إنكار الموظف لتوليه لأي منصب سياسي».

وأضافت الوكالة: «يحظر على الموظفين المشاركة في أي نشاط سياسي يتعارض أو قد ينعكس سلباً على الاستقلال والحياد المطلوبين منهم بصفتهم الوظيفية».

كانت إسرائيل اعتقلت مهندساً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة العام الماضي، متهمة إياه بنقل 300 طن من مواد البناء من أحد مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أحد موانئ حماس.

ورفضت إسرائيل أمس أيضاً منح عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، تصريح عمل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: «اتخذ القرار بناء على أجندة المنظمة الشديدة العداء والمناهضة لإسرائيل». وأضاف أن إسرائيل لن تقدم تصاريح عمل لأي منظمة لديها هدف واضح بإيذاء الأمة. ... المزيد
     
 

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