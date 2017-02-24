إسرائيل تتهم موظفي الأمم المتحدة بالإرهاب

عواصم (وكالات)

رفضت الأمم المتحدة، أمس، مزاعم إسرائيلية بأن أحد موظفي الإغاثة التابعين لها في الأراضي الفلسطينية «إرهابي» وينتمي إلى حركة (حماس). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون في تغريدة: «أمر لا يصدق ولكنه حقيقي!! جرى انتخاب الدكتور سهيل الهندي الموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة عضواً في قيادة حماس. ربما هذه الطريقة التي تبحث بها حماس عن التمويل؟!»، واصفاً الهندي بـ «الإرهابي».

وقالت «أونروا»، إنه «استناداً إلى التقصي اللازم الذي تقوم به الوكالة حتى الآن، فإن الأونروا ليس لديها دليل يتناقض مع إنكار الموظف لتوليه لأي منصب سياسي».

وأضافت الوكالة: «يحظر على الموظفين المشاركة في أي نشاط سياسي يتعارض أو قد ينعكس سلباً على الاستقلال والحياد المطلوبين منهم بصفتهم الوظيفية».

كانت إسرائيل اعتقلت مهندساً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة العام الماضي، متهمة إياه بنقل 300 طن من مواد البناء من أحد مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أحد موانئ حماس.