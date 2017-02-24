مقتل هندي وإصابة آخر بجريمة كراهية في كانساس



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 كانساس، الولايات المتحدة (وكالات) وجهت السلطات الأميركية الاتهام إلى رجل من كانساس بقتل هندي بالرصاص، وإصابة آخر وأميركي في حانة، حيث تحقق السلطات في احتمال كون الحادث جريمة كراهية. وقال ستيفن هاوي ممثل الادعاء بمقاطعة جونسون في كانساس إن آدم بيرنتون (51 عاماً)، وُجّه له اتهام بالقتل العمد واتهامان لمحاولة القتل. وبيرنتون متهم بإطلاق النار على سرينيفاس كوتشيبوتلا (32 عاماً)، وقتله وإصابة ألوك ماداساني (32 عاماً) في حانة في أولاث بكانساس مساء يوم الأربعاء الماضي، وفق الشرطة.ونقلت صحيفة كانساس سيتي ستار عن شاهد قوله، إن الرجل صاح «اخرجوا من بلدي» قبل أن يطلق النار على الرجل. وذكرت أنه متهم أيضاً بإصابة أميركي حاول التدخل.