الملايين معرضون للمجاعة بسبب «بوكو حرام»

أوسلو (رويترز)

أطلقت الأمم المتحدة أمس نداء لجمع أموال قائلة إن هناك حاجة إلى أن تقوم وكالات الإغاثة بتوصيل الغذاء لقرابة ثلاثة ملايين شخص بحلول يوليو تموز لتفادي مجاعة في منطقة بحيرة تشاد في أفريقيا بسبب الجفاف والفقر المزمن ووجود متمردي جماعة بوكو حرام المتشددة.

وقال وزير خارجية النرويج إن المانحين الدوليين تعهدوا في مؤتمر في أوسلو بتقديم أموال جديدة تبلغ 672 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة إضافة إلى 457 مليون دولار كان قد جرى التعهد بها لعام 2017.

وتقول الأمم المتحدة إنها بحاجة لمساعدات إنسانية قيمتها 1.5 مليار دولار للمنطقة هذا العام وسبق أن جمعت 19 مليون دولار لهذا الهدف.

ويمنع وجود مسلحي بوكو حرام المزارعين من زراعة المحاصيل أو الوصول إلى بحيرة تشاد لتوفير المياه لحيواناتهم. ويقول خبراء الإغاثة إن الصيادين مُنعوا أيضا من الوصول إلى البحيرة التي تتقاسمها الكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد.

وقتل مسلحو بوكو حرام زهاء 15 ألف شخص وأجبروا أكثر من مليونين على الفرار من منازلهم أثناء تمردهم المستمر منذ نحو سبع سنوات. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الحاجة الأكثر إلحاحا تتمثل في توصيل الأرز أو السرجوم أو أموال لشراء إمدادات لحوالي 2.8 مليون شخص بحلول يوليو.

وقال عبده دينج مدير البرنامج لغرب ووسط أفريقيا «نحن في موسم القحط وإمدادات الناس نفدت. يتعين علينا أن نتفادى مجاعة».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما إجماليه 10.7 مليون شخص -أو نحو 2 بين كل 3 من السكان- بحاجة إلى مساعدة إنسانية مثل الغذاء أو المياه أو التعليم أو الحماية. ولم تتعهد الولايات المتحدة، وهي مانح رئيسي للمعونات إلى المنطقة في الأعوام السابقة، بأي أموال في اجتماع أمس. وقال ستيفن أوبراين منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن هذا سببه أن الإدارة الأميركية ما زالت في الفترة الانتقالية في أعقاب انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر.