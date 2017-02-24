خادم الحرمين يبدأ الأحد جولة آسيوية

الرياض (أ ف ب)
يبدأ خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، غداً الأحد، جولة تتخللها محطتان في اليابان والصين، فيما تسعى الرياض إلى تنويع موارد اقتصادها الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط. وستكون زيارة الملك سلمان إلى اليابان التي تبدأ في 12 مارس، الأولى لعاهل سعودي إلى هذا البلد منذ 46 عاماً، وإحدى المحطات الأبرز في هذه الجولة. وصرح الباحث في معهد اقتصادات الطاقة في اليابان شيغيتو كوندو لوكالة فرانس برس، بأن الزيارة «سترتدي أهمية رمزية كبرى».
وتسعى الرياض إلى جذب استثمارات اليابان صاحبة الاقتصاد الثالث عالمياً، خصوصاً في قطاعات كالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والترفيه، على ما أفاد الباحث ماكيو يامادا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض. ولمواجهة انهيار أسعار النفط التي تشكل السعودية أهم مصدريه عالمياً، والارتفاع الهائل الناجم عنه في عجزها العام، أطلقت المملكة في العام الفائت برنامجاً واسع النطاق لتنويع مواردها الاقتصادية باسم «رؤية 2030».
|
وقبل اليابان، يزور الملك سلمان ماليزيا لبحث التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمارات والموارد البشرية، بحسب محضر لجلسة مجلس الوزراء السعودي.
|
وفي يناير 2016، استقبل العاهل السعودي الرئيس الصيني شي جينبينغ في الرياض. وتشكل الصين، الاقتصاد الثاني في العالم، أكبر المصدرين إلى السعودية، وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن التبادلات بين البلدين بلغت 69,1 مليار دولار في 2014. وأثناء الزيارة، دشن الرجلان مشروعاً مشتركاً لمصفاة، اعتبر رمزاً لتعزيز الوجود الاقتصادي الصيني في الشرق الأوسط. وفي أغسطس، ترأس ولي ولي العهد، وفداً اقتصادياً كبيراً زار الصين.