طهران (وكالات)

فرضت السلطات الإيرانية تعتيما واسعا على الاحتجاجات الشعبية التي دخلت أمس أسبوعها الثاني وسط إعلان الجيش عن إخمادها من جانب الشرطة، وإبداء الاستعداد في الوقت نفسه للتدخل «إذا لزم الأمر» بما يكشف عن تناقض حول استمرارها، وتأكيد مصادر المعارضة أن التظاهرات لم تتوقف في العديد من المدن لاسيما في خرم آباد (جنوب غرب) حيث أظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة مما أجبرها على التقهقر، وفي اروميه (شمال غرب) قرب الحدود التركية، حيث أظهرت لقطات خروج المئات إلى الشوارع وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، كما أظهرت لقطات متظاهرين في الأهواز عاصمة خوزستان وهم يضرمون النار في بنك.

وتحدثت مصادر ل»العربية.نت» عن سحب إيران قسما من قوات الحرس الثوري المنتشرة في سوريا، للمشاركة في قمع الاحتجاجات، وقالت «إن الحرس الثوري طلب من السفارة الإيرانية في دمشق ترتيب عودة جميع القوات التي لم يعد وجودها ضرورة في سوريا إلى طهران فورا، نظرا لاستمرار الاحتجاجات. كما كشفت مصادر من داخل الأهواز، أن إيران استقدمت عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية، ونشرتها في الإقليم الذي شهد انتشار مجموعات في شوارع عبادان والمحمرة، وعمليات قمع في حي الثورة.

وبالتزامن، نشر موقع « آمد نيوز» المعارض الذي يغطي احتجاجات إيران خبرا مقتضبا عبر قناته على تطبيق «تلجرام» يفيد أن الحرس الثوري جلب آلافا من المرتزقة الأفغان من ميليشيات « فاطميون» الذين يقاتلون في سوريا، إلى داخل إيران حيث تم نقلهم إلى مدينة «خميني شهر» بمحافظة أصفهان، للمشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية. كما استدعى الحرس الثوري في رسائل نصية منتسبيه المتقاعدين للحضور لأقرب نقطة ممكنة لتنظيمهم بصفوف القوات التي تستعد لمواجهة الاحتجاجات التي وصفها ب «الفتنة».

وقالت مصادر «العربية.نت» إن هناك دعوات للاحتجاجات في ضواحي الأهواز کل لیلة. وأشارت إلى اعتقال شخص بسبب نشر منشورات تدعو للاحتجاج، وقالت «إن الأوضاع في النهار هادئة بعض الشيء لكن في الليل الوضع مختلف وملتهب وهناك اعتقالات واشتباكات متفرقة، كما أن هناك حراسة مشددة على البنوك ومراكز الشرطة. كما تحدثت عن قيام السلطات بإجبار المحلات في السوق المركزي لمدينة الأهواز بالإغلاق بدءا من الساعة الثالثة بعد الظهر. وأفادت أن الأمن يزرع الألغام في محيط الثكنات العسكرية التي توجد فيها ذخائر السلاح خاصة في ضواحي الأهواز.