12 قتيلاً مدنياً بسقوط صاروخ حوثي على مطعم شعبي بمأرب



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 صنعاء (الاتحاد) قتل مدنيان على الأقل، وجرح عشرة آخرون أمس، الجمعة، عندما سقط صاروخ على مطعم شعبي في مدينة مأرب شرق اليمن. وقال مصدر محلي لـ «الاتحاد»، إن صاروخاً أطلقه المتمردون الحوثيون والقوات المتحالفة معهم والتابعة للمخلوع علي صالح، سقط على مطعم شعبي بحي سكني في مدينة مأرب التي تسيطر عليها القوات الحكومية منذ أكتوبر 2015. وذكر المصدر أن مدنيين قتلا وجرح عشرة آخرون في حصيلة أولية لضحايا الهجوم الصاروخي على المدينة التي تتعرض باستمرار لهجمات مماثلة منذ أكثر من عام، ويقطنها حالياً أكثر من مليون شخص، جزء كبير منهم لجأوا إليها بعد اجتياح المتمردين الحوثيين للعاصمة صنعاء، ومدن في وسط وغرب البلاد نهاية عام 2014.