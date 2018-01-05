إصابة 20 فلسطينياً في مواجهات مع جيش الاحتلال

عبد الرحيم الريماوي وعلاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

أصيب 20 فلسطينياً على الأقل أمس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة، وأصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية اندلعت في قرية «دير نظام» شمال غرب رام الله.

وأصيب تسعة شبان آخرين خلال المواجهات نفسها، ووصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة. واندلعت المواجهات خلال مسيرة لتشييع فتى (17 عاماً) كان قتل أمس الأول بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في القرية.

وفي وقت سابق أمس، أصيب 10 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم. وذكرت مصادر محلية أن سبعة أصيبوا بالرصاص الحي، بينها حالة خطيرة وثلاثة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي سبعة فلسطينيين فجر أمس خلال حملة دهم تركزت في مدن بيت لحم والخليل وجنين في الضفة الغربية، بحسب مصادر حقوقية فلسطينية.وكانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت فجر أمس بصواريخ عدة على أراضٍ زراعية شرقي رفح جنوب قطاع غزة، من دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي، إن الغارات جاءت رداً على إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة مساء أمس، سقطت في مناطق مفتوحة جنوب إسرائيل دون أن توقع إصابات أو أضرار. ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق القذائف.وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه سيفتح تحقيقا في مقتل الفلسطيني الكسيح إبراهيم أبو ثريا في قطاع غزة خلال مواجهات مع جنوده احتجاجاً على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل في 15 ديسمبر. وفقد إبراهيم ابو ثريا (29 عاماً) ساقيه خلال هجوم إسرائيلي على غزة قبل نحو 10 سنوات، ووثق شريط فيديو نشره نشطاء لحظة مقتله على كرسيه المتحرك والعلم الفلسطيني على حضنه.