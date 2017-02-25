من الأرض إلى الفضاء.. طبق حلوى هدية عيد ميلاد

باريس(أ ف ب)

وصل إلى محطة الفضاء الدولية، أمس الأول، طبق من الحلوى الفرنسية التقليدية، صنعه حلواني فرنسي شهير لمواطنه رائد الفضاء توما باسكيه، المقيم في المحطة في مدار الأرض، احتفالاً بعيد ميلاده التاسع والثلاثين.

ونقل الطبق إلى المحطة التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر، على متن المركبة الأميركية «دراغون» التي التحمت بالمحطة الخميس حاملة للرواد المقيمين هناك مؤناً ومعدات علمية تستخدم في التجارب الجارية في ظل انعدام الجاذبية.

واستغرقت تجارب صنع هذه الحلوى سنة كاملة، لتكون متوافقة مع المعايير الصارمة التي تفرضها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية، بحسب بيار ايرميه.

ومحطة الفضاء الدولية هي ثمرة تعاون بين 16 دولة، هي الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا والبرازيل، و11 دولة أوروبية، منها فرنسا.

وتتناوب على الإقامة فيها فرق من رواد الفضاء بشكل مستمر منذ نوفمبر عام 2000، يقيم كل فريق فيها ما بين أربعة أشهر إلى ستة في الإجمال.