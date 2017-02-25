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سارة تحرز ذهبية 44 كجم في «الفجيرة للتايكواندو»
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

فيصل النقبي (الفجيرة)

حقق لاعبو نادي الفجيرة للألعاب القتالية وباقي اندية الدولة نتائج جيدة ومتفاوتة في منافسات بطولة الفجيرة الدولية الخامسة للتايكواندو في يومها الأول، حيث حصدت سارة عبد الرحمن الخرابشة لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية الميدالية الذهبية في وزن 44 كجم بنات، وحلت ثانية لاعبة نادي عجمان جودي سامر، وجاءت لاعبة وولرد جيم عائشة جميل ثالثة.

وفي وزن تحت 51 كجم فازت القطرية مرام فتناسي بالذهبية، تلتها لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية حلا عبد الرحمن الخرابشة ونالت الفضية، وزميلتها في النادي ارنيسا سليمان ونالت البرونزية، وفي وزن 55 كجم فازت السويدية النور بالذهبية، تلتها الكازاخية عايئة بيسنوفا بالفضية.

وفي الشابات وزن 59 كجم فازت سارة أحمد بالذهبية، وحلت أروى رفيق من نادي عجمان ثانية، وفي أكثر من 59 كجم فازت لاعبة منتخب فلسطين دارين فرج بالذهبية،

وفي وزن 41 كجم فازت المصرية جوموا شهد بالمركز الأول، وحلت ثانية أديما من كازاخستان، وثالثة مريم طاهر حسين من نادي الفجيرة للفنون القتالية.

في فئة الناشئين فاز لاعب نادي أستانا الأوزبكي طالبوي بذهبية وزن 29 كجم، وحل ثانياً الباكستاني رافياه خان، وفي وزن 33 بنات، فازت الفرنسية داليا ريحاني بالذهبية، تلتها سابينا من كازاخستان، وفي وزن 37 كجم فازت الكازاخستانية إيدانا وماريا بالمركزين الأول والثاني، وحلت ثالثة ميرة عبد الرحمن الخرابشة من نادي الفجيرة للفنون القتالية. ... المزيد
     
 

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