سارة تحرز ذهبية 44 كجم في «الفجيرة للتايكواندو»

فيصل النقبي (الفجيرة)

حقق لاعبو نادي الفجيرة للألعاب القتالية وباقي اندية الدولة نتائج جيدة ومتفاوتة في منافسات بطولة الفجيرة الدولية الخامسة للتايكواندو في يومها الأول، حيث حصدت سارة عبد الرحمن الخرابشة لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية الميدالية الذهبية في وزن 44 كجم بنات، وحلت ثانية لاعبة نادي عجمان جودي سامر، وجاءت لاعبة وولرد جيم عائشة جميل ثالثة.

وفي وزن تحت 51 كجم فازت القطرية مرام فتناسي بالذهبية، تلتها لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية حلا عبد الرحمن الخرابشة ونالت الفضية، وزميلتها في النادي ارنيسا سليمان ونالت البرونزية، وفي وزن 55 كجم فازت السويدية النور بالذهبية، تلتها الكازاخية عايئة بيسنوفا بالفضية.

وفي الشابات وزن 59 كجم فازت سارة أحمد بالذهبية، وحلت أروى رفيق من نادي عجمان ثانية، وفي أكثر من 59 كجم فازت لاعبة منتخب فلسطين دارين فرج بالذهبية،

وفي وزن 41 كجم فازت المصرية جوموا شهد بالمركز الأول، وحلت ثانية أديما من كازاخستان، وثالثة مريم طاهر حسين من نادي الفجيرة للفنون القتالية.