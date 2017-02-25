«سيدات الطائرة» ينتظم في معسكر دبي

أسامة أحمد (دبي)

انتظم منتخب سيدات الطائرة في معسكره المغلق بفندق موفنبيك دبي لوضع اللمسات الأخيرة للدفاع عن لقبه في الدورة الخامسة لرياضة المرأة بدول التعاون، والتي تستضيفها قطر من 7 إلى 17 مارس المقبل، حيث تقام المنافسات بصالة النادي العربي.

وعمل الجهاز الفني الذي يقوده المصري عصام عبد المعطى على وضع المعادلات الخاصة من أجل خوض التحدي الخليجي برسم صورة طيبة عن «طائرة السيدات» التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، والمحافظة على اللقب الذي حققه في النسخة الرابعة «مسقط 2015»، وخصوصا أن المنتخب ظل محتكرا الألقاب الخليجية، ويطمح لتكرار المشهد في الدوحة في ظل الاهتمام الذي يجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد والأعضاء واللجنة النسائية. ويغادر المنتخب إلى الدوحة 6 مارس المقبل، ويبدأ المشوار 7 مارس ورفعت اللاعبات شعار التحدي، حيث يجد المنتخب اهتماماً خاصاً من الشيخة شمسة آل مكتوم، عضو الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية التي تترأس وفد الطائرة.

وظلت الطائرة النسائية تحلق في أجواء الإنجازات مكررة مشهد الألقاب ليصل المنتخب إلى منصات التتويج الخليجية 6 مرات، محتكرا البطولات، مؤكدا زعامته الخليجية، وأن النجاحات التي حققها لم تأت من فراغ، وخصوصا أن اللاعبات على قدر التحدي دائما من أجل مواصلة مسيرة النجاح، وعدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققها وزعامته للعبة في الخليج، والتي تضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه من أجل حصد إنجازات جديدة في جميع المحافل.

وعزز فوز المنتخب بلقب النسخة الأخيرة لدورة رياضة المرأة التي أقيمت بسلطنة عمان النقلة النوعية لطائرة السيدات بالدولة التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، وفق النهج المرسوم والذي يطمح لتكرار مشهد مسقط في الدوحة، وخصوصا أنه يملك مقومات ذلك في ظل النجاحات التي يحققها من مشاركة لأخرى.

وكان المنتخب فاز بكأس أول بطولة خليجية للسيدات 2010 بالكويت ليكرر مشهد الإنجاز بحصوله على بطولة الدورة الثانية لرياضة المرأة بأبوظبي مارس 2011 ثم الفوز بكأس البطولة الثانية للمنتخبات الخليجية نوفمبر 2012 بدبي، ثم كأس بطولة الدورة الثالثة لرياضة المرأة الخليجية في البحرين مارس 2013، أعقب ذلك، فوزه بلقب النسخة الثالثة لبطولة منتخبات الخليج «البحرين 2014» ليتوج جهوده بلقب النسخة الرابعة لدورة رياضة المرأة التي أقيمت بسلطنة عُمان 2015.