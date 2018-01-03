مصر: حبس 75 بينهم مسؤولون وأجانب بتهمة الاتجار في البشر

القاهرة (رويترز)

قالت وسائل إعلام حكومية في مصر أمس، إن النيابة العامة قررت حبس 75 شخصاً، بينهم مسؤولون وأجانب على ذمة التحقيقات بتهم من بينها الاتجار في البشر، ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لهيئة الرقابة الإدارية أن تحريات أجرتها الهيئة على مدى 14 شهراً كشفت عن تورط المتهمين في «ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية ‏وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص». وأضافت أن السلطات ألقت القبض على جميع المتهمين في مداهمات جرت بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ، ولم ترد مزيد من التفاصيل حول هوية المسؤولين ومناصبهم أو عدد وجنسيات الأجانب المقبوض عليهم، وعثرت السلطات بحوزة المتهمين على عملات أجنبية قيمتها ملايين الجنيهات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وضبطت أيضا «ضحايا من الأحداث»، خلال المداهمات. وقررت النيابة تسليم هؤلاء الأحداث إلى ذويهم أو إلى دور رعاية متخصصة.

من جانب آخر، أمرت محكمة جنايات الجيزة أمس بتجديد حبس علا، ابنة يوسف القرضاوي، 45 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة تمويل الإرهاب، وكانت النيابة العامة قد وجهت لابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط، تهماً بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية.

وكانت لجنة التحفظ على أموال «الإخوان»، قد تحفظت في أغسطس الماضي على ممتلكات وأموال 16 عنصراً من التنظيم المحظور، من بينهم أبناء القيادي المقيم بقطر يوسف القرضاوي وآخرين، وبحسب بيان للجنة، فإن التحفظ شمل «جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات».