جاني: الهدف تعزيز ثقافة الرياضيين ومواكبة التطور

دبي (الاتحاد)
أكد العميد عبدالملك جاني، مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، أن جميع الدورات التي تعقد من قبل الأكاديمية هدفها الأساسي رفع المستوى الثقافي والمعرفي لكل منتسبي المجال الرياضي، من خلال مجموعة دورات ومحاضرات علمية موزعة على مدار العام للعديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بعمل المنظومة الرياضية.
وقال: لدينا خطة واضحة وبرنامج متكامل خلال العام الجاري، وقد بدأنا بالفعل بدورة مستقبل الرياضة في الإمارات، التي استعرضت محاور عدة مثل الإبداع والابتكار في الجانب الرياضي والجودة والتميز والحوكمة واستشراف المستقبل، والغرض الرئيس من إقامة مثل هذه الدورات هو رفع المستوى التثقيفي ودرجة الوعي لدى الجميع، لأن كلما ارتقينا بمستويات أبنائنا قلت نسبة الأخطاء وازدادت المعرفة، وأدرك كل فرد حقوقه وواجباته ومهامه المنوطة به، وذلك سيتبين من مشاركة تلو الأخرى، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
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وتحدث جاني عن أهمية التواصل مع الجهات والمؤسسات لتحقيق الفائدة المرجوة، وقال: لا بد أن نتوقف عند نقطة أن أصحاب المهنة لا يستطيعون إدارة دفة الرياضة بمفردهم، بل هناك مؤثرين خارجيين يقدمون أفكاراً جديدة بناءة من واقع خبرتهم وتجاربهم العملية، وأيضاً تلك الجهات الأخرى التي تعمل من أجل التطوير، مشيراً إلى أن كل مقومات النجاح موجودة، ولكن لابد من تعزيز قنوات التواصل بشكل أكبر من أجل خدمة القطاع الرياضي.
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وتابع: الساحة الرياضية تحتاج إلى المزيد والكثير من الدورات، والأكاديمية تعتبر يداً بمفردها، واليد الواحدة لا تصفق، ولابد من التعاون مع كل المؤسسات والهيئات، وفي مقدمتها الإعلام الذي يلعب دوراً كبيراً في إبراز دور الأكاديمية، وأيضاً الاتحادات والأندية والمؤسسات والهيئات الرياضية على مستوى الدولة شركاء استراتيجيين لعمل الأكاديمية، ولابد من تفاعلهم ومشاركتهم في تلك التظاهرات العلمية حتى نصل إلى الأهداف والغايات المنشودة.