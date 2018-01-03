إقالة 3 وزراء في الصومال

مقديشو (وكالات)

أقال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري وزراء الخارجية والداخلية والتجارة وعين 3 آخرين بدلاً منهم.

وذكرت وزارة الإعلام في بيان، أن وزير الخارجية يوسف جراد عمر ووزير الداخلية عبدي فرح سعيد جحا ووزيرة التجارة، والعمل خضرة أحمد دوالي أعفوا من مناصبهم، وحل محلهم أحمد عيسى عوض ومحمد عبدي صبري ومحمد عبدي حاير لتولي حقائب الخارجية والداخلية والتجارة على التوالي.

وأضاف البيان أنه كانت هناك «حاجة ماسة» لتعيين وزراء جدد في هذه المناصب، مضيفاً أن أعضاء الحكومة الجدد سيساعدون الحكومة على التعامل مع عبئها الثقيل، وتواجه الحكومة انتقادات لإخفاقها في الحد من هجمات حركة الشباب الإرهابية، وكان الرئيس محمد عبد الله محمد قد عين حكومة خيري، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، في فبراير الماضي، وفي العام الماضي أقال الرئيس وزير الدفاع وقائد الجيش وعين آخرين بدلاً منهما.