«الفرسان» في مهمة الحفاظ على القمة بـ «أرض الصخور»

وليد فاروق (دبي)

يختتم الأهلي تدريباته اليوم، استعداداً للسفر، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لمواجهة لوكوموتيف بعد غد، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، والتي يتصدر ترتيبها «الفرسان» برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن التعاون السعودي، ومن بعده استقلال طهران من دون نقاط، وأخيراً لوكوموتيف في المركز الرابع والأخير.

وحرص الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني الأهلي، على تكثيف تدريبات واستعدادات الفريق قبل السفر إلى طشقند «مدينة الصخور» مساء اليوم، من أجل تجهيز «الأحمر»، والوصول به إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية والفنية، من منطلق أن الفريق لن يؤدي هناك سوى مران وحيد غداً على ملعب المباراة، تجنباً لإجهاد اللاعبين، في ظل طول رحلة السفر إلى أوزبكستان.

وعلى مدار الأيام الماضية، ومنذ نجاح «الفرسان» في وضع بصمته الآسيوية الأولى، بتحقيق الفوز على استقلال طهران في الجولة الأولى، والمعنويات في أفضل حالاتها، ويدعمها في ذلك المستوى الفني المتميز الذي ظهر عليه جميع اللاعبين خلال تلك المباراة، واكتمال الصفوف للمرة الأولى منذ وقت بعيد.

وسعى كوزمين لاستثمار هذه الحالة الإيجابية، من أجل تحفيز الفريق لمواصلة العطاء بالروح نفسها والحماس في مباراة بعد غد، مع تحذير اللاعبين من صعوبة المواجهة، خاصة أنها أمام منافس كبير، سقط في مباراته الأولى أمام التعاون السعودي بهدف وحيد، ويهمه تعويض الخسارة في أسرع مناسبة، والتأكيد على طموحاته في المنافسة بالبطولة، وبالطبع لن يكون مقبولاً لديه استقبال صدمة جديدة، ولكن هذه المرة على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يضاعف من صعوبة المواجهة أمام الأهلي.