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3380 وحدة قيد الإنشاء ضمن 4 مشاريع بالجزيرة

«الدار» تبيع 1000 فيلا سكنية بمشروعي «وست» و«ايكرز» في جزيرة ياس
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

انتهت شركة الدار العقارية من بيع نحو 1000 فيلا سكنية في جزيرة ياس، بواقع 550 فيلا بمشروع «وست ياس»، إضافة إلى نحو 450 فيلا بمشروع «ياس إيكرز»، بحسب طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، والذي أوضح أن الشركة تتولي تطوير 4 مشاريع في جزيرة ياس، حيث تم بيع 80% من مشروع «مايان»، وكامل وحدات «أنسام».

وقال الذيابي لـ «الاتحاد»: إن «الدار» تباشر إنشاء أكثر من 3380 وحدة سكنية ضمن المشاريع الأربعة، حيث يضم «ياس إيكرز» 1315 فيلا، فيما يشتمل «وست ياس» على 1017 فيلا، بينما يجري إنشاء 512 وحدة سكنية بمشروع «مايان»، إضافة إلى 540 شقة سكنية في «أنسام».

وأكد الذيابي أن ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية عالية الجودة في أبوظبي، أسهم في نمو مبيعات المشاريع التطويرية للشركة بنسبة 17% إلى 3.5 مليار درهم خلال العام الماضي، بدعم من زيادة الإقبال على شراء الوحدات بمشاريع ياس إيكرز، ومايان، ووست ياس.

وقال الذيابي: إن قرار «الدار» مؤخرا بإتاحة تملك الوحدات السكنية في «وست ياس» للمستثمرين من كافة الجنسيات، أدى لزيادة ملحوظة في الطلب على شراء الفلل السكنية بالمشروع، لافتا إلى بيع نحو 55%، أي ما يعادل 550 فيلا من إجمالي فلل «وست ياس».

وأطلقت شركة الدار مشروع فلل «وست ياس» في جزيرة ياس عام 2015، ويضم 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، وتبدأ أسعار الفلل من 4.3 مليون درهم، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع. ... المزيد
     
 

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