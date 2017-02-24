«جارتنر» تمنح «مايكروسوفت» جائزة «جهة رائدة»

دبي (الاتحاد)
منحت شركة الأبحاث العالمية جارتنر مايكروسوفت جائزة رائدة الاستخبارات التجارية وبرمجيات التحليل للسنة الثانية على التوالي وفقاً لتقريرها الأخير الذي يحمل اسم الرباعي السحري ، كما أن الشركة حصلت على مكانة أفضل من قبل استناداً إلى تكامل رؤيتها.
تعد سلسلة جارتنر التحليلية التي تحمل اسم الرباعي السحري مرجعا لصناع القرار من ناحية تحديد جودة كل من استراتيجية الجهات الرئيسية في المجال وإمكاناتها من ناحية تقديم الخدمات، أصبحت الاستخبارات التجارية بالنسبة لعدد كبير من الأعمال التجارية أداة لا غنى عنها للتعرف على رؤى حيوية كامنة في البيانات غير المنظمة، وكذلك رفع مستوى المرونة في العمليات، وبفضل التطوير المنتظم ومنهجها الذي يعتمد على العملاء في تصميم وتطوير BI Power، أضافت مايكروسوفت المئات من السمات الجديدة منذ طرح هذه الحزمة في عام 2015 ، كما أعلنت مايكروسوفت أن قمتها السنوية الثانية لرؤى البيانات سوف تعقد هذا العام في سياتل شهر يونيو المقبل.
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