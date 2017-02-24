«جارتنر» تمنح «مايكروسوفت» جائزة «جهة رائدة»

دبي (الاتحاد)

منحت شركة الأبحاث العالمية جارتنر مايكروسوفت جائزة رائدة الاستخبارات التجارية وبرمجيات التحليل للسنة الثانية على التوالي وفقاً لتقريرها الأخير الذي يحمل اسم الرباعي السحري ، كما أن الشركة حصلت على مكانة أفضل من قبل استناداً إلى تكامل رؤيتها.

تعد سلسلة جارتنر التحليلية التي تحمل اسم الرباعي السحري مرجعا لصناع القرار من ناحية تحديد جودة كل من استراتيجية الجهات الرئيسية في المجال وإمكاناتها من ناحية تقديم الخدمات، أصبحت الاستخبارات التجارية بالنسبة لعدد كبير من الأعمال التجارية أداة لا غنى عنها للتعرف على رؤى حيوية كامنة في البيانات غير المنظمة، وكذلك رفع مستوى المرونة في العمليات، وبفضل التطوير المنتظم ومنهجها الذي يعتمد على العملاء في تصميم وتطوير BI Power، أضافت مايكروسوفت المئات من السمات الجديدة منذ طرح هذه الحزمة في عام 2015 ، كما أعلنت مايكروسوفت أن قمتها السنوية الثانية لرؤى البيانات سوف تعقد هذا العام في سياتل شهر يونيو المقبل.

وقال نجيب أوزيوجال مدير مجموعة مشاريع أعمال الحوسبة السحابية لدى مايكروسوفت الخليج «يتعين على الرواد في ظل وجود سوق يتطور بصفة مستمرة بفضل الابتكارات الحديثة والتقنيات الجديدة مواصلة تصميم منتجات لا تخدم فقط الأغراض المخصصة لها في الوقت الحاضر، بل أيضا أن توفر خارطة طريق متينة للمستقبل، وإنه ليسرنا أن نتلقى مثل هذا التقدير لحزمة Analytics BI Power كما أن كلنا عزم وإصرار على تقديم حلول برمجية تفي بحاجات كافة المستخدمين ، وكذلك تحقيق التغيير الرقمي بفضل أنظمة ذكية تسمح للمنظمات بتحفيز موظفيها وجذب عملائها والحصول على أقصى فائدة من العمليات وتغيير شكل منتجاتها كي تحقق المزيد». ذكر تقرير لشركة IDC أن عوائد برمجيات البيانات الضخمة وبرمجيات التحليل الموجهة للشركات سوف ترتفع من 122 مليار دولار في 2015 لتصل إلى نحو 187 مليار دولار في 2019.