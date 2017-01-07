سائقون: ملتزمون بالتعليمات خلال الضباب.. والمخاطرون قلة

محمد الأمين (أبوظبي)

نجحت الإجراءات المشددة وحملات التوعية التي نفذتها شرطة أبوظبي في كبح جماح المتهورين من السائقين على الطرق الخارجية أثناء فترة الضباب من خلال تأكيدها على أن السلامة المرورية خلال الضباب تتطلب التعاون الكامل من السائقين على كل الطرق، والالتزام بقانون السير، وإن كان بعض سائقي الشاحنات والحافلات الكبيرة والصغيرة، التي ينقل بعضها حمولة زائدة من الركاب، ما زالوا يتحدون الضباب ويقودون سياراتهم فيه رغم إنكارهم.

وتشير إحصائيات حوادث الطرق والمخالفات إلى عدم الالتزام التام بهذه التعليمات، حيث أعلنت مديرية المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة أبوظبي، مخالفتها نحو 800 شاحنة الأسبوع الماضي بسبب عدم التزامها بتعليمات شرطة أبوظبي، بإيقاف حركة سير الشاحنات خلال نزول الضباب.

وأكد سائقو حافلات وشاحنات وحافلات نقل ركاب صغيرة التزامهم بتعليمات الجهات المعنية وامتناعهم عن القيادة أثناء الضباب لمخاطر ذلك على الركاب ووجود دوريات للشرطة على الطرق الخارجية التي تقوم بإيقاف من لم يستجب ومخالفته.

وقال عبد العزيز ضيف، سائق حافلة ركاب صغيرة تنقل من أبوظبي إلى مدينة زايد، تتسع لـ 8 ركاب، إنه يراقب الطقس عن كثب ويتجنب الحركة في الأوقات التي يتوقع فيها انتشار الضباب، كما يقوم بالاستعلام من زملائه على الطرق الخارجية حين يصله الدور، عما إذا كان كان الضباب منتشراً على الطرق، مؤكداً أنه لا يتلقى رسائل على هاتفه الخاص عن تشكل الضباب إلا انه يلتزم بتعليمات مرور أبوظبي.